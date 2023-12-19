Поліція Закарпаття вилучила у пасажира авто гранати, які він намагався ввезти в область

19 грудня у селі Нижні Ворота Мукачівського району, під час несення служби на блокпосту, зведений наряд правоохоронців з числа співробітників Головного управління поліції регіону та Управління патрульної поліції, виявив у одній із автівок 4 бойові гранати.

Їх на територію регіону намагався провезти 41-річний житель Тячівського району, скориставшись для цього попутним транспортом. Вибухонебезпечні предмети чоловік заховав між особистими речами.

На місце події правоохоронці викликали вибухотехнічну службу ГУНП та слідчо-оперативну групу. Фахівці оглянули та вилучили гранати. Наразі оперативники встановлюють їх походження та мету їх зберігання і ввезення в область.

Слідчі попередньо кваліфікують подію за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – незаконне поводження з бойовими припасами.

Нагадуємо громадянам, що поліція Закарпаття продовжує здійснювати на території регіону профілактичні заходи. Правоохоронці перевіряють всі автомобілі, які вʼїжджають в область, а також здійснюють вибіркову перевірку осіб, які перебувають на території краю. Просимо із розумінням поставитися до таких безпекових заходів та сприяти поліцейським у виконанні службових обов’язків.

Поліція Закарпатської області