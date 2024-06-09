Поліція Закарпаття заблокувала канал постачання наркотиків у регіон – вилучено товару майже на 1 млн.

Оперативники Управління боротьби з наркозлочинністю ГУНП в Закарпатській області заблокували канал постачання «важких» наркотиків до регіону. Серед вилученого наркотовару – метамфетамін, мефедрон та Альфа-PVP на суму майже 1 мільйон гривень. У справі триває розслідування

В ході проведення оперативних заходів у сфері боротьби з наркоторгівлею співробітники Головного управління Нацполіції в Закарпатській області заблокували канал постачання «важких» наркотиків до регіону.

В асортименті зловмисників були амфетамін, мефедрон та Альфа-PVP (також відомий під назвою «соль»).

Встановлено, що наркотовар збували на території області шляхом «закладок», або ж пересилали поштою.

Оперативники Управління боротьби з наркозлочинністю отримали інформацію про поставку на територію Закарпаття чергової партії наркотиків та в результаті затримали 19-річного фігуранта в Мукачеві під час її отримання.

У підозрюваного вилучили велику партію амфетаміну – загальна вага склала 657 грамів. В подальшому було прийнято рішення провести за місцем проживання фігуранта невідкладний обшук. Під час слідчої дії вдалося вилучити ще понад 260 грамів синтетичного психостимулятора Альфа-PVP та мефедрон, вагою 127 грамів.

В ході цієї операції з незаконного обігу поліція вилучила наркотиків на майже 1 мільйон гривень.

Наркоторговця затримано у порядку статті 208 КПК України та поміщено в ізолятор тимчасового тримання. В поліції за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування здійснюють слідчі Мукачівського районного управління поліції, за процесуального керівництва прокуратури.

Підозрюваному загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. У справі тривають оперативні заходи для встановлення спільників затриманого.

Відділ комунікації поліції в Закарпатській області