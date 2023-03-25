Поліція Закарпаття заблокувала збут бойових гранат зловмисником, який вже відбуває покарання за скоєні злочини

Співробітники кримінальної поліції Мукачівського районного управління провели ряд негласних заходів, в результаті яких попередили розповсюдження засудженим 40-річним зловмисником бойових гранат у регіоні.

Оперативники та слідчі встановили, що мукачівець, який раніше був затриманий поліцією за скоєння ряду крадіжок на території міста, і наразі відбуває за це покарання, причетний до злочинів, пов’язаних з незаконним обігом зброї.

Фігурант, перебуваючи в місцях позбавлення волі, за допомогою мобільного телефону контактував з товаришами на волі, й таким чином шукав клієнта, якому б міг продати дві бойові гранати. Останні він заздалегідь сховав на території райцентру і надав би покупцеві точні координати після того, як оплата буде переведена на його банківську картку.

Співробітники поліції швидко встановили особу клієнта й місце сховку, звідки вилучили дві гранати та запали до них. Також у справі зафіксовано переведення грошових коштів підозрюваному.

Оперативники наразі продовжують заходи для встановлення походження боєприпасів.

Окрім цього, за силової підтримки бійців КОРДу, поліцейські провели обшук в камері зловмисника. Серед вилученого – телефон, де містяться записи про попередні домовленості з покупцем.

До цього чоловік відбував покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, тепер, відповідно до ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, тобто Незаконне поводження з бойовими припасами, йому загрожує до семи років тюрми.

Досудове розслідування у справі триває і здійснюється за процесуального керівництва Мукачівської окружної прокуратури.

Поліція Закарпатської області