Поліція Закарпаття затримала замовника умисного підпалу будинку свого односельця

Слідчі відділу розслідування особливо тяжких злочинів ГУНП в Закарпатській області, у співпраці з оперативниками Управління стратегічних розслідувань, в ході проведення ряду оперативних заходів попередили вчинення умисного підпалу будинку жителя Хустського району.

Правоохоронці отримали інформацію про підготовку на території області до такого злочину та встановили замовника. Останній саме займався пошуком потенційного виконавця. За такі дії він пообіцяв винагороду у розмірі 1 тисяча доларів та вже навіть встиг передати виконавцеві завдаток.

У день, коли за домовленістю мав відбутися підпал будинку, співробітники поліції затримали зловмисника «на гарячому», коли він саме передав решту грошової винагороди виконавцеві.

За місцем його проживання слідчі провели обшук та вилучили ряд речових доказів у справі. Також поліцейські вилучили і ємності з легкозаймистою речовиною, які були заздалегідь підготовлені та сховані неподалік будинку потерпілого, який і планували підпалити.

Підозрюваного затримали у порядку статті 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Йому вже повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Його дії в поліції за процесуального керівництва обласної прокуратури кваліфікували за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України, тобто замах на умисне знищення чужого майна шляхом підпалу.

Затриманому загрожує від 3 до 10 років позбавлення волі. Розслідування у справі триває.

Поліція Закарпатської області