Поліція Закарпаття затримала зловмисника, причетного до смерті 29-річного ужгородця

10 серпня 2023 року близько 12-ої години ночі на лінію «102» надійшов виклик про нанесення тілесних ушкоджень 29-річному чоловікові. Подія сталася по вулиці Баб’яка в місті Ужгород.

В ході проведення першочергових слідчих дій правоохоронці встановили, що між потерпілим, який керував автомобілем «Skoda», та водієм «Volkswagen Touareg», стався конфлікт на дорозі. Суперечка переросла в штовханину, в ході якої водій позашляховика, за попередніми даними, отриманими з показів свідків та записів камер спостереження, наніс удари водієві «Skoda». Після цього останній впав на землю та втратив свідомість, а інший учасник конфлікту покинув місце події. Травмованого чоловіка медики госпіталізували до реанімаційного відділення.

Слідчі поліції внесли дані відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Того ж вечора правоохоронці встановили та опитали всіх осіб, які перебували на місці злочину. Один із них, 24-річний ужгородець, надав поліцейським покази, нібито саме він був учасником конфлікту та керував транспортним засобом «Volkswagen».

В ході досудового розслідування співробітники кримінальної поліції провели ряд оперативних заходів та встановили, що ужгородець надав слідству неправдиві покази. Також поліцейські встановили справжнього фігуранта справи: ним виявився 23-річний мукачівець. Підмовивши знайомого, зловмисник намагався уникнути відповідальності за скоєне.

Вчора вранці 29-річний потерпілий, так і не прийшовши до тями, помер у лікарні.

Співробітники поліції зібрали достатньо доказів та затримали підозрюваного у порядку статті 208 КПК України. Його поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Наразі розслідування здійснюється за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) та ч. 3 ст. 135 (Залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України.

Слідчі готують матеріали для повідомлення затриманому про підозру та клопотатимуть в суді про подальше тримання його під вартою. За санкцією статті зловмиснику загрожує до 10 років ув’язнення.

Щодо особи, яка намагалася взяти провину на себе, відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 384 (Завідома неправдиве показання) Кримінального кодексу України.

У справі проводяться всі необхідні експертні дослідження та слідчі дії. Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління Нацполіції в Закарпатській області.

Поліція Закарпатської області