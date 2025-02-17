Поліція Закарпаття затримала зловмисника, який ошукав волонтерів на суму понад півмільйона гривень
Нещодавно до поліції Ужгорода із заявою звернулися представники волонтерської організації, яка займається придбанням устаткування для підтримки Сил безпеки та оборони України. Вони повідомили, що постраждали від дій шахраїв, яким у загальному перерахували понад 500 тисяч гривень. Слідчі розпочали за цим фактом досудове розслідування.
Оперативники Управління карного розшуку ГУНП в Закарпатській області провели у цій справі необхідні заходи. Так, вдалося встановити, що до цього злочину був причетний 24-річний житель селища Великий Березний Ужгородського району.
Зловмисник побачив у Інтернет-мережі, що одна з волонтерських організацій планує провести закупівлю партії комплектуючих для безпілотників, знайшов аккаунт волонтерів та запропонував їм продати запчастини за вигідною ціною.
Він запевнив, що має усю необхідну кількість комплектуючих, а для більшої переконливості, під час листування надав волонтерам детальний опис неіснуючого товару з фото.
Після обговорення усіх деталей покупки замовники перерахували на вказаний фігурантом рахунок понад півмільйона гривень, проте товару так і не дочекалися, а «продавець» перестав виходити на зв’язок.
Оперативники затримали підозрюваного. Слідчі, за процесуального керівництва Ужгородської окружної прокуратури, інкримінують йому ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене повторно, в умовах воєнного стану, у великих розмірах. Також суд обрав шахраєві запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі понад 200 тисяч гривень.
Наразі поліцейські встановлюють спільників затриманого та повне коло потерпілих внаслідок таких дій осіб.
Довідково: у 2024 році співробітники поліції затримували дану особу за шахрайські дії та скеровували справу для судового розгляду. Тоді судом йому було призначено покарання у вигляді штрафу, розміром 51 тисяча гривень.