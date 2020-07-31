Полиция закрыла уголовное дело против журналиста, которого подозревали в инсценировке нападения

Харьковские правоохранители не нашли в действиях Алексея Кусова состава преступления.

Напомним, ранее мужчина заявил, что на него напали двое неизвестных. По словам Кусова, инцидент произошел во дворе его дома по улице Шатиловской 20 апреля около 22:30, когда он возвращался из супермаркета. На записи с камеры наблюдения видно, как к жертве со спины подбегают двое парней, а после ретируются, прихватив 40 тысяч гривен. Журналист успевает достать пистолет и делает несколько выстрелов в сторону грабителей.

Полиция начала расследовать нападение, а спустя 10 дней открыла еще одно уголовное производство — но уже по факту заведомо неправдивого сообщения о совершении тяжкого преступлении. По версии силовиков, Кусов инсценировал нападения для поднятия рейтинга. Следователям даже удалось найти водителя, который после «нападения» отвез «грабителей» на улицу Пушкинскую. Что касается украденных денег, во время одного из допросов пострадавший сообщил, что после нашел их дома.

Несмотря на это, в конце июня правоохранители закрыли дело «из-за отсутствия состава преступления». При этом глава пресс-службы областной прокуратуры Дмитрий Чубенко изначально отказался сообщать NewsRoom статус уголовного производства, а после проигнорировал информационный запрос.

Стоит отметить, что Кусов на своем канале в Youtube регулярно рассказывает об успехах областной прокуратуры и ее руководителя Александра Фильчакова. Только за последний месяц обвинителям были посвящены восемь видео. Сам журналист уверяет, что его работа никак не связана с закрытием дела против него.

«Прокуратуру и прокуроров я не рекламирую. Отсутствуют какие-либо контракты и прочее, мои блоги направленны на фактическое освещение происходящего. Признаться, я даже не думал, что прокуратура может так работать, как сейчас, я приятно удивлен и делаю это с искренним удовольствием», — ответил журналист редакции NewsRoom.