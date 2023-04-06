Поліція закрила злочинний веб-ринок «Genesis» і заарештувала 119 осіб

Правоохоронні органи США, Великобританії, Нідерландів та інші правоохоронні органи закрили незаконний онлайн-ринок, де користувачі продавали вкрадені паролі, інформацію про банківські рахунки та інші конфіденційні дані.

У вівторок влада захопила сайт, відомий як Genesis Market, у рамках операції під назвою «Операція Cookie Monster». За даними Міністерства юстиції, сайт був створений у 2018 році та пропонував доступ до даних, викрадених із понад 1,5 мільйона зламаних комп’ютерів, що становить понад 80 мільйонів облікових даних, які можна було використовувати для доступу до облікових записів. Правоохоронні органи заарештували 119 осіб у зв’язку з сайтом, повідомляє Європейське поліцейське агентство Європол .

Як заявив у середу високопоставлений чиновник Міністерства юстиції США, цільовою операцією були адміністратори сайту, а також клієнти з усього світу. Чиновник також сказав, що загальні фінансові збитки жертв, ймовірно, сягають десятків мільйонів доларів, а кіберзлочинці заробили 8,7 мільйона доларів у криптовалюті від продажу вкрадених облікових даних.

Міністерство фінансів також наклало санкції на ринок, який, імовірно, розташований у Росії. У ньому Genesis Market описано як один із найбільших у світі незаконних ринків.

Генеральний прокурор Меррік Гарленд заявив у середу, що правоохоронні органи «розпочали безпрецедентну ліквідацію великого кримінального ринку, який дозволив кіберзлочинцям переслідувати окремих осіб, компанії та уряди по всьому світу».

Відповідно до заяви Міністерства фінансів, на початку лютого на Genesis Market було розміщено приблизно 460 000 лістингів. За даними Міністерства фінансів, викрадені облікові дані, придбані на сайті, дозволили хакерам зламати американську компанію в червні 2021 року.

Це остання міжнародна спроба подолати кіберзлочинність і затримати ймовірних хакерів. У січні влада США та Німеччини закрила групу програм-вимагачів Hive . Минулого місяця ФБР заарештувало чоловіка з Нью-Йорка , який, за словами прокурорів, керував сумнозвісним темним веб-сайтом BreachForums, на якому нібито розміщувалися бази даних, викрадені з приблизно 1000 компаній і веб-сайтів, включаючи особисту інформацію, таку як імена, електронні адреси та паролі. // internetua.com