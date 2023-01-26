поліція застерігає громадян від шахрайських схем з «грошовими виплатами»

Поліцейські закликають громадян не переходити за сумнівними посиланнями в Інтернеті та не вводити секретні паролі своїх банківських карток на незнайомих та підозрілих веб-сайтах.

До поліції звернулася 55-річна мешканка Чернігівського району із повідомленням, що з її банківського рахунку зникло близько 14 тисяч гривень. Жінка розповіла поліцейським, що в Інтернеті вона побачила посилання про оформлення «грошової допомоги» та перейшла за ним. Після чого їй надійшов телефонний дзвінок із запитом на підтвердження входу до її онлайн-банкінгу. Заявниця погодилась та кілька разів натиснула «1», після чого з її картки зникли кошти.

Нині поліція розшукує причетного до шахрайства у рамках відкритого кримінального провадження.

Поліція наполегливо рекомендує: по телефону або в Інтернеті нікому не повідомляйте жодних відомостей про свої банківські картки. Адже, переходячи за сумнівними посиланнями, ви даруєте зловмисникам свої персональні дані. Завдяки цьому шахраї можуть привласнити всі заощадження з ваших банківських рахунків.

Пам’ятайте: інформацію про справжні державні виплати та порядок їх отримання міститься лише в офіційних джерелах.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області