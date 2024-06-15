Поліція застерігає від шахрайств, пов’язаних з купівлею криптовалюти

Так, днями хмельничанин на одному із інтернет-сайтів намагався придбати криптоактиви. Чоловік переказав на невідомий банківський рахунок 60 тисяч гривень, однак натомість нічого не отримав, та й повернути свої гроші йому не вдалося.

За даним фактом поліцейські наразі проводять перевірку і наголошують: разом зі зростанням інтересу до цифрових активів збільшується і кількість шахрайств у цій сфері.

Зловмисники можуть створювати цілі фейкові сайти, які імітують біржу з графіками та діаграмами, де пропонують інвестувати у цифрову валюту, обіцяючи високі прибутки. Все це виглядає переконливо і дає можливість аферистам ошукати своїх жертв.

Щоб вберегтися від шахрайств у сфері криптовалюти, поліція радить користуватися лише перевіреними сайтами. Не довіряйте незнайомцям в мережі, не переказуйте кошти людям, яких ви ніколи не бачили і не знаєте, хто вони і чим насправді займаються. Варто добре подумати, перш ніж вкладати гроші в сумнівні проєкти.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області