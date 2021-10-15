Поліція затримала чоловіка, який вимагав від жителя Полтави повернення уявного боргу

Підозрюваного у вимаганні грошей у 18-річного полтавця затримали в обласному центрі 11 жовтня. Суд узяв фігуранта під цілодобовий домашній арешт.

Як встановили працівники кримінальної поліції Полтавського райуправління спільно зі слідчими, підозрюваний погрожував потерпілому застосуванням насильства, якщо той не «погасить» фіктивний фінансовий борг.

Іван Ващенко, тимчасовий виконувач обов’язків начальника Полтавського райуправління поліції, зазначив: «Потерпілий повідомив до поліції про вимагання у нього грошей у серпні цього року. Ми негайно внесли відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочали необхідні оперативно-слідчі заходи. Як результат, 11 жовтня працівники кримінальної поліції спільно зі слідчими затримали 26-річного фігуранта у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України».

Слідчі, за процесуального керівництва прокуратури, повідомили чоловікові про підозру у скоєнні вимагання (стаття 189) Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Тривають необхідні слідчі дії.

У разі доведення вини чоловіка у суді, йому загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За інформацією Полтавського райуправління поліції)