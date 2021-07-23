Поліція затримала чоловіка, який влаштував стрілянину на вулицях Миколаєва

20.07.2021 вночі у одному із житлових районів Миколаєва між двома місцевими мешканцями виник конфлікт, за результатами якого один із опонентів не вигадав нічого кращого, ніж влаштувати стрілянину .

«Сміливець» спочатку дістав пістолет та здійснив постріл у живіт потерпілого. Однак цього йому, ймовірно, виявилося замало, тому він продовжив стрілянину та влучив 37-річному чоловікову у щелепу. Предметом злочину був пістолет марки «ZORAKI», перероблений під травмат — зловмисник все ж таки наніс серйозні тілесні ушкодження супротивнику.

Не зважаючи на нерівність сил та серйозні пошкодження, постраждалому вдалося відібрати пістолет у зловмисника. Після чого він направився до медичного закладу.

Працівниками управління карного розшуку, слідчого управління, оперативники Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, спільно з співробітниками ДСР НПУ, за допомогою можливостей інших оперативних сил встановили особу 34-річного сміливця та затримали його.

Враховуючи всі обставини, наразі дії фігуранта кваліфіковані як замах на вбивство, затриманому повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України. На цей час, вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. // Вартові еспресо