Поліція затримала чоловіка, який запропонував правоохоронцю 56 тисяч гривень хабаря (фото)

Мешканець міста Долинська, якого співробітники поліції Кіровоградської області викрили у вчиненні крадіжки, намагався підкупити одного з керівників поліції райцентру. Про корупційну пропозицію поліцейський відразу повідомив внутрішню безпеку НПУ.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Раніше судимий за злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотиків, мешканець міста Долинська, що на Кіровоградщині, був викритий працівниками поліції на скоєнні крадіжки з проникненням. Усвідомлюючи, що за вчинене доведеться повернутися за ґрати, 34-річний чоловік вирішив «домовитися» з правоохоронцями. Звернувся до одного із заступників начальника Долинського відділу поліції та запропонував 56 тисяч гривень за припинення кримінального переслідування.

Підполковник поліції попередив про відповідальність за корупційну пропозицію та негайно рапортував про подію до Кіровоградського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ.

За матеріалами УДВБ слідчі ГУНП області, під процесуальним керівництвом прокуратури, внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.369 Кримінального кодексу України.

Хабародавця затримали оперативники внутрішньої безпеки НПУ та слідчі СУ ГУНП відразу після надання ним грошових коштів посадовцю поліції. Речові докази вилучено, фігуранта затримано у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі поліції, під процесуальним керівництвом обласної прокуратури, готують чоловікові вручення підозри. За спробу підкупу службової особи йому загрожує покарання ще суворіше, ніж за крадіжку, — позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.