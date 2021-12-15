Поліція затримала чоловіка за розбійний напад на квартиру у Деснянському районі столиці

Зловмисник зайшов до помешкання під виглядом працівника соціальної служби, а далі побив власника, забрав з оселі техніку, гроші та втік. Працівники поліції затримали нападника у Голосіївському районі столиці та повідомили про підозру. За скоєне йому загрожує до дванадцяти років тюремного ув’язнення з конфіскацією майна.

До чергової частини Деснянського управління поліції надійшло повідомлення про розбійний напад у квартирі на вулиці Каштановій. На адресу негайно виїхала слідчо-оперативна група районного управління поліції та оперативники.

Як повідомив начальник кримінальної поліції Деснянського управління поліції Олександр Корніяченко, переглянувши записи з камер відеоспостереження, поліцейські встановили, що до злочину причетний 26-річний киянин:

«Потерпілий розповів, що у двері постукав невідомий та представився соціальним працівником. Господар запропонував йому зайти до оселі, а «працівник» одразу накинувся на нього з кулаками. Поки чоловік лежав у безпорадному стані, нападник забрав із помешкання фотоапарат, самокат та гроші. Згодом ми розшукали зловмисника в одному з хостелів у Голосіївському районі столиці. Фігуранта затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України».

Слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України – розбій, поєднаний з проникненням у житло, приміщення чи сховище.

«Правоохоронці за процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Киянину загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна», — додав підполковник поліції.

Відділ комунікації поліції Києва