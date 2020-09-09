Поліція затримала групу «закладників», які збували метадон мешканцям Кам’янського

Щомісячний «прибуток» від такої діяльності складав від 400 000 до 700 000 гривень. За результатами проведення поліцейської спецоперації правоохоронці затримали організатора та трьох учасників угруповання під час спроби розвезення чергової партії «закладок» по місту.

Аби припинити діяльність угруповання, яке збувало наркотики через «закладки» на території міста Кам’янське, поліцейським необхідно було встановити його організатора. Упродовж кількох місяців оперативники обласного управління стратегічних розслідувань, слідчі та прокурори документували діяльність «закладників» та вийшли на їх лідера.

Організатором угруповання виявився раніше судимий 31-річний мешканець Дніпра. Зловмисник організовував не лише придбання метадону, але і забезпечував доставку «закладників» до міста. Аби не привертати увагу громадян, «працювали» вони виключно вночі. При цьому під’їжджали до околиці міста, залишали автівку: один із учасників розкладав по місту «закладки», а інший записував адреси «схованок».

До складу угруповання входило ще п’ять осіб – мешканці міст Дніпро, Нікополь і Кам’янське віком від 18-ти до 33-х років. Також правоохоронці встановили і особу постачальника метадону.

Наркозалежні мешканці міста робили замовлення телефоном, їм повідомляли номер телефону або картки для оплати «товару». Після оплати, «оператор» — учасник угруповання — повідомляв адресу та в подальшому, коли «покупець» знаходився безпосередньо за вказаною адресою, в телефонному режимі вказував місце сховку «закладки». Як правило, банківські картки оформлювали на підставних осіб.

Вартість однієї дози становила 350 гривень. «Прибуток», який щомісяця отримували зловмисники від такої діяльності, складав від 400 000 до 700 000 гривень.

В ході оперативних заходів поліцейські встановили ймовірні дату та час розвезення чергової партії «закладок» по місту.

У вівторок, 8 вересня, близько першої години ночі, співробітники управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області, слідчого управління обласної поліції, прокуратури Дніпропетровської області та за силової підтримки спецпризначенців КОРД спільно зі Службою безпеки України затримали організатора і трьох учасників угруповання. Вони якраз збиралися виїхати до Кам’янського та зробити чергову партію «закладок» метадону на території міста.

За результатами проведення санкціонованих обшуків за місцями мешкання зловмисників та в автомобілі поліцейські вилучили 89 пакетів та 4 ємності з порошкоподібною кристалічною речовиною, 37 мобільних телефонів, 13 банківських карток, ваги, а також 8500 гривень та 1400 доларів США.

Загалом вилучено 650 грамів «порошку», вартість якого за цінами «чорного» ринку становить 800 000 гривень.

Наразі чотири особи затримані у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Після завершення необхідних процесуальних заходів буде надано правова кваліфікація діям інших учасників угруповання.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України