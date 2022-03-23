Поліція затримала групу зловмисників, які вчинили конфлікт у Мукачівській міськраді

Сьогодні, 23 березня, зранку до поліції надійшло повідомлення про конфліктну ситуацію у Мукачівській міській раді. За викликом одразу ж виїхали співробітники поліції.

На місці події вони застали групу агресивно налаштованих осіб, які вчиняли конфлікт, в тому числі із застосуванням фізичної сили.

Зловмисники не реагували на вимоги поліцейських негайно припинити порушення публічного порядку, вчинили спробу перешкодити їхній роботі та намагалися напасти на працівників поліції.

Правоохоронці вжили необхідних заходів та затримали 19 осіб, яких вже доставили до районного управління поліції. Наразі вирішується питання щодо поміщення їх до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі квалфікували такі дії за ч.3 ст.296 Кримінального кодексу України (Хуліганство). Відповідно до санкції статті зловмисникам загрожує до 5 років позбавлення волі.

Наголошуємо, що на будь-який злочинний супротив законним вимогам працівників правоохоронних органів на зловмисників очікує жорстка і негайна реакція. Кожен, хто у період воєнного стану наважиться на порушення порядку, буде покараний за всією суворістю Закону.

Поліція Закарпатської області