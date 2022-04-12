Поліція затримала на хабарі посадовця Львівської залізниці

Заступника начальника виробничого підрозділу регіональної філії затримали оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області та слідчі обласної поліції учора, 11 квітня.

В ході слідства поліцейські встановили, що за відпуск відпрацьованої щебеневої суміші без оформлення відповідних на це документів посадова особа вимагала 24 тисячі гривень неправомірної вигоди.

Учора, 11 квітня, заступника начальника виробничого підрозділу регіональної філії Львівської залізниці затримали під час отримання другого «траншу» — 12 тисяч гривень. Раніше оперативники УСР та слідчі задокументували отримання посадовцем ще 12 тисяч гривень.

Крім того, в ході проведених у службовому кабінеті та транспортному засобі обшуків поліцейські вилучили понад 15 тисяч доларів США, 125 тисяч гривень, чорнові записи.

Наданий час фігурант затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 (вимагання та отримання неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво здійснює Львівська обласна прокуратура.

Національна поліція України