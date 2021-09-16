Поліція затримала підозрюваного у зґвалтуванні 12-літньої доньки своєї співмешканки

Чоловіку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб. Досудове розслідування триває. Поліцейські проводять всі необхідні слідчі дії та експертизи. Відкрито кримінальне провадження.

До поліції, 13 вересня, звернувся соціальний педагог однієї зі шкіл колишнього Кам’янського району. Вчителька розказала, що їй стало відомо про вчинення відносно 12-річної учениці неправомірних дій сексуального характеру. Дівчинка зізналася, що її зґвалтував співмешканець матері.

Правоохоронці затримали чоловіка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 152 (Зґвалтування) Кримінального кодексу України. За процесуального керівництва Смілянської окружної прокуратури затриманому повідомили про підозру. Сьогодні зловмисника взяли під варту на 60 діб. За вчинення злочину йому загрожує позбавлення волі строком від 8 до 15 років.

В ході досудового розслідування слідчими також буде надана юридична оцінка діям матері.

Наразі троє малолітніх, яких поліцейські та працівники служби у справах дітей вилучили від матері, перебувають під наглядом медиків та психологів.

Сектор комунікації поліції Черкаської області