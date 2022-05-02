Поліція затримала причетного до смертельного травмування жителя Чуднівської громади Житомирщини

Оперативники викрили 26-річного жителя обласного центру у спричиненні тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті жителя Чуднівщини. Встановлено також, що підозрюваний після бійки забрав у потерпілого гроші та документи. Нині він затриманий та йому повідомлено про підозру у вчиненні низки протиправних діянь.

Уранці 30 квітня до поліції надійшло повідомлення про те, що біля приватного будинку у м. Житомирі лежить чоловік без ознак життя. Згодом медики констатували його смерть.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Житомирського районного управління поліції. У ході першочергових слідчих дій правоохоронці встановили особу померлого. Ним виявився 38-річний житель Чуднівської громади. Поліцейські з’ясували, що він тимчасово жив в обласному центрі, перебиваючись випадковими підробітками. Причиною смерті чоловіка, за висновками експертів, стали множинні травми тулуба та голови.

Оперативники кримінальної поліції провели низку розшукових заходів та встановили, що напередодні уночі потерпілий гостював у знайомого, 26-річного містянина. Того ж дня поліцейські розшукали його за місцем проживання. Обстановка у помешканні свідчила про нещодавнє застілля.

Попередньо відомо, що тієї ночі між гостем та господарем виник конфлікт, а згодом і бійка. Непритомного потерпілого власник помешкання витяг на вулицю та покинув, забравши при цьому з кишень гаманця з грошима, банківськими картками та документами.

Під час невідкладних процесуальних дій у помешканні затриманого правоохоронці вилучили викрадене та інші речові докази його причетності до протиправних діянь.

Відтак слідчі Житомирського районного управління поліції затримали 26-річного житомирянина за ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) та повідомили йому про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження), ч. 4 ст. 187 (Розбій) та ч. 3 ст. 357 (Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження) КК України.

За скоєне підозрюваному загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Житомирське районне управління поліції