Поліція затримала псевдоволонтера, який за $1300 організовував незаконний перетин держкордону

24 березня працівники обласного главку поліції спільно із працівниками Управління стратегічних розслідувань та Управління внутрішньої безпеки у Вінницькій області ДВБ НПУ за силової підтримки бійців КОРД затримали чоловіка, який видавав себе за волонтера.

Зловмисник пропонував українцям, які у зв’язку з загальною мобілізацією не мали права покидати територію країни, допомогу в незаконному перетині держаного кордону.

Свої «послуги» затриманий оцінив у 1300 доларів США, які отримував на банківську картку.

Зловмисник затриманий в процесуальному порядку та поміщений до ізолятора тимчасового тримання.

Його дії підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального Кодексу України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене з корисливих мотивів). Затриманому загрожує до дев’яти років позбавлення волі.

Слідство готує матеріали для оголошення затриманим про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Розслідування триває.

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