Поліція затримала рецидивіста, який повідомив, що з гранатою та автоматом перебуває на залізничному вокзалі Вінниці

Протягом години працівники поліції на території Оратівської територіальної громади затримали чоловіка, який повідомив про те, що він з гранатою та автоматом перебуває на території залізничного вокзалу в м. Вінниці.

Поліцейські евакуювали близько 200 людей та ретельно обстежили приміщення та прилеглу територію вокзалу. Інформація не знайшла свого підтвердження.

Одночасно проводилися оперативні та розшукові заходи щодо встановлення особи, яка телефонувала на спецлінію 102. За годину зловмисника затримали на території Оратівської територіальної громади. Ним виявися 26-річний, неодноразово судимий за майнові злочини, житель села Кам’яногірка. Чоловік перебував у нетверезому стані. Жодної зброї у нього не було.

Встановлено, що чоловік зі свого села, де він постійно проживав, не виїжджав. Свої дії через стан сильного алкогольного сп’яніння він пояснити не зміг.

У діях затриманого вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст. 283 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення). За такий злочин передбачено покарання – до 2-х років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Вінницької області