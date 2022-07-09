Поліція затримала шахрая, який ошукав трьох вінничанок на 200 000 гривень

7 липня оперативники Відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції спільно з працівниками Управління карного розшуку затримали 38–річного жителя Одеси, який ошукав трьох літніх жінок. Зловмисник працював за популярною телефонною схемою «ваша родичка потрапила в ДТП». 5 000 доларів США, 800 євро та 21000 гривень потерпілі віддали незнайомцю на лікування своїх рідних.

5 липня до відділення поліції звернулась 81-річна жителька м. Вінниці з повідомленням про злочин. Заявниця розповіла, що того дня на її мобільний телефон надійшов дзвінок від невідомого абонента. Чоловік повідомив, що її донька потрапила в ДТП й потрібні кошти на лікування. В подальшому до неї прийшов незнайомець, який представився лікарем і йому вона віддала 3000 доларів США.

Аналогічним чином шахрай телефонував наступного дня до 83 та 84-річної вінничанок. За його вказівкою потерпілі зібрали усі свої заощадження, а саме 2000 доларів США, 800 євро та 21 000 гривень та віддали їх зловмиснику.

Зрозумівши, що їх ошукали, жінки звернулись в поліцію.

Як розповів керівник Відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Ігор Сандул, проаналізувавши злочини, за домогою камер відеоспостереження поліцейські розшукали зловмисника. Ним виявився житель м. Одеси. Раніше в поле зору поліції він не потрапляв.

Його оперативники затримали у Вінниці.

Мобільні телефони та частина грошей, здобутих шахрайським шляхом в зловмисника вилучені. Автомобіль поміщений на арештмайданчик.

Чоловік затриманий та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Наразі йому повідомлено про підозру.

За цими фактами розпочато кримінальні провадження за ч. 2 ст. 190 ККУ (шахрайство). Санкція статті передбачає покарання – до 3 років позбавлення волі.

Слідством вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу.

Поліція закликає громадян бути обачними та не довіряти подібним дзвінкам. Перевіряйте, де дійсно знаходяться ваші рідні. Якщо невідомі під різними приводами просять перерахувати чи віддати гроші – не гайте часу, звертайтеся до поліції.

Відділ комунікації поліції Вінницької області