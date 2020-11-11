Поліція затримала студента-іноземця за Інтернет-шахрайство та збут кокаїну

Зловмисник заводив романи із жінками у соцмережах та виманював у них гроші. Загальна сума збитків сягає понад 100 тисяч гривень. В ході слідства правоохоронці встановили, що фігурант причетний ще й до торгівлі наркотиками. Йому загрожує до десяти років за ґратами.

Співробітники відділу протидії кіберзлочинам Івано-Франківської області спільно зі слідчими поліції регіону та співробітниками Департаменту боротьби із наркозлочинністю викрили чоловіка у шахрайстві та торгівлі наркотичними речовинами.

Кіберполіцейські встановили, що до таких дій причетний 26-річний іноземний громадянин, який є студентом одного з вишів Івано-Франківська. Він у соцмережах знайомився з українками, а після налагодження довірливих стосунків – виманював у них гроші. За попередніми даними, потерпілі перерахували чоловіку понад 100 тисяч гривень.

Під час документування шахрайських дій фігуранта правоохоронці встановили, що він також причетний до збуту наркотиків. Чоловік здійснив продаж наркотичної речовини, яка за результатами експертизи науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, є кокаїном.

За місцем мешкання зловмисника правоохоронці провели обшук. В якості речових доказів вилучено банківські картки, мобільні телефони, ноутбук, гроші, а також порошкоподібну речовину білого кольору. Вилучене направлено на проведення відповідних досліджень. Наразі правоохоронці встановлюють шляхи постачання наркотику.

Зловмисника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) та за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, придбання, зберігання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, яке загрожує фігуранту – позбавлення волі на строк до десяти років з конфіскацією майна.

Вирішується питання щодо оголошення підозри та обрання запобіжного заходу. Процесуальне керівництво у справі здійснює Івано-Франківська місцева прокуратура. Слідчі дії тривають.

Департамент кіберполіції Національної поліції України