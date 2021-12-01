Поліція затримала водія, який у Кривому Розі збив двох пішоходів та втік з місця аварії

Внаслідок ДТП на місці події загинула 33-річна жінка, її дитина доставлена до лікарні.

Повідомлення про аварію на вул. Дніпропетровське Шосе надійшло до поліції 1 грудня о 17:22. За попередньою інформацією водій автомобіля «ГАЗ» допустив наїзд на двох пішоходів, які стояли в районі розділової смуги. Після наїзду потерпілих відкинуло на зустрічну смугу руху, де на них здійснив наїзд вантажний автомобіль «ДАФ». Серед пішоходів були 33-річна жінка та її дитина — хлопчик 2016 року народження.

Після скоєної аварії водій втік з місця події, однак був розшуканий та затриманий правоохоронцями.

Наразі водія автомобіля «ГАЗ», 1976 року народження, затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Розпочато слідство.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області