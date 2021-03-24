Поліція затримала жителя Дніпра, який вимагав у чоловіка 140 тисяч гривень

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23 березня близько опівдня вимагача затримали безпосередньо після отримання першої частини грошей на вул. Запорізьке Шосе м. Дніпра.

Інформація про вимагання грошей у 29-річного чоловіка надійшла до поліції 16 березня. Заявник повідомив, що невідомий погрожує йому і членам родини фізичною розправою та вимагає сплатити неіснуючий борг. Відомості за даним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України (Вимагання).

В ході оперативних заходів співробітники управління карного розшуку встановили, що до злочину причетний 35-річний житель Дніпра. Злочинну діяльність вимагача задокументували поліцейські управління карного розшуку ГУНП в Дніпропетровській області, слідчого відділу Дніпровського РУП за силової підтримки бійців полку поліції особливого призначення під процесуальним керівництвом Центральної окружної прокуратури.

Зараз чоловіка затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Відповідно до санкції статті зловмиснику загрожує до семи років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

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