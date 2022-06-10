Поліція затримала злодія, який, допомагаючи потерпілим у ДТП, обікрав їх

9 червня на місці вчинення злочину поліцейські Відділення поліції № 1 Хмільницького районного відділу поліції затримали 29 – річного мешканця району, який під час надання допомоги потерпілим в автопригоді, викрав їх грошові кошти. Зловмисник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Проводиться розслідування.

Автопригода сталась близько 9 години.

Як розповів керівник Відділення поліції № 1 Хмільницького районного відділу поліції Володимир Олексюк, на місці вчинення дорожньо – транспортної пригоди поліцейські разом зі свідками події допомагали потерпілим, які постраждали внаслідок зіткнення.

Після того, як травмованих каретами швидкої медичної допомоги доправили до лікарні, поліцейські виявили відсутність в салоні автівки особистих речей однієї з потерпілих, а саме 100 доларів США.

В ході першочергових розшукових заходів на місці події працівники поліції встановили, що до крадіжки причетний 29–річний мешканець району, який надавав допомогу потерпілим.

Грошові кошти вилучено.

Зловмисник затриманий та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка).

За такий злочин правопорушнику загрожує до 8 років позбавлення волі.

Слідством вирішується питання про повідомлення зловмиснику про підозру та обрання запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Вінницької області