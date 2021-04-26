Поліція затримала зловмисника, який переховувався від суду за вчинення тяжкого злочину у Вінниці

25 квітня на вулиці Лялі Ратушної оперативники управління карного розшуку за силової підтримки бійців спецпідрозділу КОРД затримали обвинуваченого у вчиненні хуліганства із застосуванням зброї, вчиненому в 2015 році групою осіб. Під час затримання, нетверезий водій автомобіля у якому знаходився зловмисник, протаранив дві автівки.

За словами начальника управління карного розшуку ГУНП у Вінницькій області Андрія Дамзіна, 32-річний житель Жмеринського району кілька років переховувався від суду, як обвинувачуваний в кримінальному провадженні за ч.4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство, вчинене з застосуванням вогнепальної зброї).

Злочин стався у серпні 2015 року на перехресті вулиць Барське Шосе – Келецька у м. Вінниці. Озброєна група чоловіків, серед яких був розшукуваний зловмисник, на мікроавтобусі заблокували автомобіль «Део Ланос», що зупинився на світлофорі та намагались витягнути одного з пасажирів легковика. Потерпілий, захищаючись, поранив двох нападників та сам був поранений з вогнепальної зброї. В подальшому, двоє зловмисників померли в лікарні під час надання медичної допомоги.

У 2016 році зловмисника, який більше року переховувався від слідства, поліцейські затримали у Краматорську, коли він намагався перейти на окуповану територію. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням застави в розмірі 116 тисяч гривень. Обвинувачений сплатив заставу та на судовий розгляд не з’явився, у зв’язку з цим в 2017 році суд оголосив його у розшук.

Раніше затриманий неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки, шахрайства, підробку документів та печаток та весь цей час переховувався від суду. За такий злочин йому загрожує до 7 років ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Вінницької області