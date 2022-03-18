Поліція затримали злочинну групу, яка обікрала АЗС на Київщині

Семеро зловмисників розбили вітрину автозаправної станції під Макаровом. Крадії залізли всередину, викрали професійне клінінгове обладнання, кавомашину та сервісні товари для автомобілів.

Вивезти намагались і пальне, яке вже злили у спеціально підготовлені каністри, втім завершити задумане не встигти, адже були викриті поліцейськими Київщини.

Підозрюваних затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Зловмисниками виявились жителі населених пунктів Бучанського та Фастівського районів.

За цим фактом слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 4 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Національна поліція України