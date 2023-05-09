Поліція затримала 32-річного волинянина за нанесення смертельних тілесних ушкоджень

Йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Учора, 7 травня, в коридорі будинку по вулиці Наливайка у Луцьку громадяни виявили труп 56-річного місцевого жителя. На його тілі були видимі тілесні ушкодження.

Поліцейські оперативно встановили, під час розпиття спиртних напоїв його побив 32-річний житель обласного центру. Від отриманих травм постраждалий помер.

Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. Мова йде про умисне тяжке тілесне ушкодження.

Слідство триває.

Сектор комунікації поліції Волинської області