Поліція затримала чоловіка, який 3 жовтня у Чернівцях стріляв у патрульних поліцейських

Про це повідомив Голова Національної поліції України Ігор Клименко

“На жаль, 22-річна патрульна, молодший лейтенант поліції Таїсія Татарин загинула. У її напарника – вогнепальне поранення, його госпіталізовано.

Під час затримання зловмисник відкрив вогонь, тож поліцейські застосували зброю у відповідь. Затриманого поранено, йому надають медичну допомогу.

Більше інформації надамо найближчим часом.

Висловлюю щирі співчуття родичам та близьким загиблої поліцейської. Це велика втрата для всього колективу Національної поліції України. Вічна пам’ять…”.