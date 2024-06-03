Поліція затримала чотирьох рашен-покидьків за напад на українських волонтерів у Празі
Чеська поліція затримала чотирьох осіб у зв’язку із нападом на волонтерів ініціативи Prague Maidan, які збирали гроші на підтримку України у Празі.
Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на пресслужбу поліції Чехії.
За даними правоохоронців, четверо осіб були затримані в аеропорту Праги.
У зв’язку з інцидентом слідчі порушили кримінальну справу за підозрою у скоєнні кількох кримінальних злочинів.
“У зв’язку з тим, що розслідування цієї справи ще триває, ми не будемо наразі надавати жодної додаткової інформації щодо неї”, – зазначили в поліції.
Нагадаємо, 1 червня російськомовні іноземці напали на волонтерів ініціативи Prague Maidan, які збирали гроші на підтримку України.Tweet