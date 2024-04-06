Поліція затримала двох черкасців, які до смерті забили неповнолітнього

Тіло підлітка зловмисники засипали землею в полі, та попри вжиті ними заходи щодо приховування слідів злочину, правоохоронці встановили їхню причетність. За вчинене, підозрюваних можуть ув’язнити на довічно.

До поліції звернулася жінка з одного села Черкаського району, яка повідомила про зникнення 17-річного сина. Хлопець перестав відповідати на її телефонні дзвінки та протягом доби не з’являвся вдома.

“Правоохоронці прийняли заяву від місцевої мешканки й одразу розпочали перевірку інформації щодо можливого місцезнаходження її сина. Для пошуку неповнолітнього залучили територіальний підрозділ Черкаського райуправління, а також сили ГУНП в Черкаській області”, — розповідає керівник поліції області Олег Гудима.

Оперативники карного розшуку Корсунь-Шевченківського відділення поліції Черкаського райуправління та поліцейський офіцер громади встановили, що зниклий юнак був по-звірячому вбитий, а до скоєння цього злочину причетні двоє місцевих парубків, 18 та 20 років.

“Під час розпивання спиртних напоїв та на ґрунті неприязних відносин, вони завдали тілесних ушкоджень неповнолітньому після чого, вивели в поле та спричинили тілесних ушкоджень несумісних із життям”, — додав Олег Гудима.

Тіло підлітка зловмисники засипали землею, та попри вжиті ними заходи щодо приховування слідів злочину, правоохоронці встановили їхню причетність.

Правопорушників затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та, під процесуальним керівництвом Черкаської обласної прокуратури, слідчі Головного управління Національної поліції в Черкаській області повідомили про підозру в умисному вбивстві, ч. 2 ст. 115 КК України.

Пізніше суд обрав двом підозрюваним запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави.

Керівник поліції Черкаської області зауважив, що усі злочини, які скоюються відносно дітей або за їх участі, є пріоритетом в роботі підрозділів Національної поліції України та всієї правоохоронної системи на розслідування яких є спеціально закріплені слідчі, ювенальні поліцейські, а також ювенальні прокурори.

Відділ комунікації поліції Черкаської області