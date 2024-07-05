Поліція затримала двох жителів Могилів-Подільського, причетних до вбивства жінки

Зловмисники намагались приховати сліди злочину: тіло вивезли на схил річки, а речові докази викинули на смітник. Чоловіка та жінку, які підозрюються у вчиненні особливо тяжкого злочину, помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Третього липня до Могилів-Подільського районного відділу поліції надійшло повідомлення від місцевої жительки, що на схилі річки лежить тіло жінки зі слідами крові на одязі.

За інформацією слідчого управління, 70-річна жінка та її 51-річний співмешканець разом з потерпілою розпивали алкоголь. Під час застілля між господарями та гостею виник конфлікт, в ході якого зловмисники нанесли ножові поранення в області шиї і живота та душили потерпілу. Аби приховати сліди злочину та уникнути кримінальної відповідальності, підозрювані замотали тіло в килим та вивезли на схил річки, де прикидали гіллям. Після цього чоловік та жінка повернулись на місце злочину що знищити сліди злочину.

Завдяки камерам відеоспостереження поліцейські за декілька годин встановили та затримали причетних до вбивства 48-річної місцевої жительки. Ними виявилися 70-річна жінка, раніше судима за насильницькі злочини, та її 51-річний співмешканець. Вони затримані у процесуальному порядку та поміщені до ізолятора тимчасового тримання. Тіло померлої направили на проведення судово-медичної експертизи для встановлення остаточної причини смерті.

В рамках кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого п. 12 ч. 2 ст. 115 (очевидне вбивство) Кримінального кодексу України, слідчі слідчого управління за процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури повідомили затриманим про підозру. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна або довічне ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Вінницької області