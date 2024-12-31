Поліція затримала групу зловмисників, причетних до підпалу автівок в Ужгороді (фото)

Оперативники Управління карного розшуку ГУНП в Закарпатській області у співпраці зі співробітниками кримінальної поліції Ужгородського РУП затримали двох закарпатців, які підозрюються в умисному знищенні трьох автівок в обласному центрі.

Йдеться про підпал автомобіля «Audi», що стався 2 грудня ввечері, та автівки «Volkswagen», який зловмисники підпалили буквально через кілька днів — вранці 5 грудня. Також встановлено причетність затриманих до підпалу автомобіля марки «Mercedes», що стався понад пів року тому.

Камери відеоспостереження зафіксували, що незадовго до вчинення злочинів палії приходили до місця, де потерпілі зазвичай залишали свої автівки. Вони вивчали місцевість та фотографували автомобілі, які були їхніми цілями. Слідчі вилучили дані записи в якості речових доказів. Також серед доказів у справі наявні записи з відеореєстратора, який знаходився та був увімкненим у автомобілі фігурантів.

Для знищення транспортних засобів фігуранти використовували саморобну суміш: спеціальними речовинами обливали автомобілі, а за декілька секунд, коли розпочиналася хімічна реакція, транспортні засоби спалахували та вигорали вщент.

Підозрюваними у вчиненні підпалів є 56 та 57-річні чоловіки. За даними оперативників таким чином затримані «вирішували» спірні питання з власниками знищеного майна, або ж їх рідними.

Оперативники впіймали фігурантів одразу після скоєння ними останнього підпалу. Слідчі Ужгородського районного управління поліції, за процесуального керівництва окружної прокуратури, повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України. Відповідно до ухвали суду обоє затриманих перебувають під вартою, з можливістю внесення застави у розмірі майже 10 млн грн для кожного.

Слідство у справі триває.

Відділ комунікації поліції в Закарпатській області