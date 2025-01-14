Поліція затримала харків’янина, причетного до нападу на працівників ТЦК у Харкові

Зловмисники перегородили дорогу транспортному засобу, що перевозив мобілізованих осіб. З цивільних авто вийшли двоє чоловіків та жінка. В одного з нападників був пістолет. Вони розбили скло в автомобілі працівників РТЦК та СП та почали з ними бійку.

Повідомлення про подію надійшло до поліції 13 січня о 20:10.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів, направлених на встановлення свідків, очевидців події, поліцейські оперативно встановили особу одного з нападників. Йому 49 років. В транспортному засобі чоловіка виявлено та вилучено стартовий пістолет та набої до нього. Також поліцейські вилучили автомобіль зловмисника. Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі відкрили кримінальні провадження ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань) та ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває, проводяться необхідні слідчо-розшукові заходи щодо встановлення та затримання інших осіб, причетних до вчинення злочину.

Поліція Харківської області