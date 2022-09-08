Поліція затримала кримінального «авторитета», який підозрюється в допомозі окупантам

В Чернівецькій області затримали одеського кримінального авторитета, який підозрюється в допомозі російським окупантам.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

“Одеський кримінальний авторитет, який, за підозрою, допомагав окупантам затриманий в Чернівцях. Підозрюють в посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України та створенні злочинного угрупування. Виявили учора патрульні на посту в Чернівецькій області. Передали відповідним службам”, – йдеться в повідомленні.