Поліція затримала киянина, який наніс ножові поранення відпочиваючим на озері в Деснянському районі

За прохання припинити сварку з дівчиною, місцеві мешканці отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. Слідчі вилучили знаряддя вчинення злочину та повідомили фігуранту про підозру. Затриманому, який вже відбував покарання за вбивство, загрожує до восьми років тюремного ув’язнення.

До поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що біля озера Алмазне відбувається бійка між двома компаніями відпочиваючих та один чоловік має ніж. На виклик оперативний черговий негайно направив наряд патрульних поліцейських та слідчо-оперативну групу Деснянського управління поліції.

Як розповів виконуючий обов’язки начальника слідчого відділу Деснянського управління поліції Дмитро Гуменний, на місці події правоохоронці виявили двох чоловіків та жінку з легкими тілесними ушкодженнями, а уродженець Київської області, 1990 року народження, з ножовим пораненням у живіт самостійно звернувся до лікарні:

«У ході першочергових слідчих дій ми встановили, що троє чоловіків та жінка стали свідками конфлікту між чоловіком та дівчиною з іншої компанії. Аби припинити сварку вони зробили йому зауваження. У результаті конфлікту, останній завдав «сусідам» ножових поранень різного ступеню важкості».

У порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України за скоєне правоохоронці затримали місцевого мешканця, 1994 року народження, раніше судимого за вбивство. Під час огляду місця події поліцейські вилучили знаряддя злочину – ніж, який направили на експертизу.

Слідчі Деснянського управління поліції по факту поранення двох чоловіків та жінки розпочали кримінальне провадження за ст. 125 Кримінального кодексу України – умисне легке тілесне ушкодження. Триває досудове розслідування.

За фактом нанесення тілесних ушкоджень 33-річному чоловіку слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. За процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину. Районний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне фігуранту загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва