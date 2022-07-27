Поліція затримала лучанина, підозрюваного у нанесенні ножових поранень своєму сину

Обставини конфлікту, який завершився госпіталізацією, з’ясовують слідчі. Нападнику загрожує до 8 років ув’язнення.

Учора, близько 22 години, під час розпиття спиртних напоїв, у батька з сином виник словесний конфлікт на побутовому ґрунті. В результаті суперечки чоловік наніс своєму 20-річному сину удар ножем у живіт.

Потерпілого з отриманими тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні.

На місці події працювала слідчо-оперативна група, яка вилучила усі докази по справі, зокрема й знаряддя злочину. Зловмисника затримали у порядку ст. 208 КПК України, йому вже оголошено про підозру за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває

Сектор комунікації поліції Волинської області