Поліція затримала луганського крадія, який «попрацював» в столичному метро

Перебуваючи на платформі станції метро, зловмисник поцупив з кишені пасажирки мобільний телефон. Правоохоронці швидко розшукали крадія. За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

До співробітника поліції на станції метрополітену «Вокзальна» звернулася громадянка та повідомила, що в неї з кишені зник мобільний телефон, а також додала, що біля себе помітила чоловіка, який вів себе підозріло та постійно озирався навколо. Правоохоронець опитав інших пасажирів, які знаходились поруч та вони надали опис ймовірного правопорушника.

На місце скоєння злочину було викликано слідчо-оперативну групу. Шляхом проведення ряду оперативних дій поліцейські швидко розшукали крадія. Ним виявився 36-річний уродженець Луганщини.

Слідчим відділом управління поліції в метрополітені за погодженням із Подільською окружною прокуратурою фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану.

На даний час вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Києва