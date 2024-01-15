Поліція затримала п’яного вінничанина, який на викраденому авто вчинив ДТП (фото)

До обрання запобіжного заходу затриманий перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання. За незаконне заволодіння транспортним засобом йому загрожує до 5 років ув’язнення.

14 січня близько 23.40 на спецлінію 102 звернувся 35-річний чоловік з повідомленням про викрадення його автомобіля Chevrolet Lacetti. На місці події поліцейські з’ясували, що заявник перебував у компанії знайомих, з якими разом вживали алкогольні напої. Потім власник авто відлучився, чим і скористався один із присутніх.

За інформацією слідства, розшукали 26-річного зловмисника патрульні поліцейські за орієнтуванням у ході спеціальної поліцейської операції. Він знаходився поблизу однієї з зупинок громадського транспорту обласного центру.

Результат освідування чоловіка показав наявність в його організмі 1,93 проміле алкоголю.

Також правопорушник розповів співробітникам поліції, що дорогою не впорався з керуванням й допустив зіткнення з припаркованими авто Chevrolet та Ford, після чого кинув викрадений автомобіль на місці автоаварії та пішов.

Чоловіка затримали слідчі Відділу поліції №1 Вінницького районного управління у процесуальному порядку. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом). Також поліцейські склали відносно затриманого адміністративні матеріали за фактом ДТП та керування транспортним засобом у стані сп’яніння.

Автомобіль поміщений на арештмайданчик.

Відділ комунікації поліції Вінницької області