Поліція затримала раніше судимого жителя Вінниччини, який викрав 36 000 гривень з магазину

12 жовтня працівники Відділення поліції № 2 Гайсинського районного управління поліції встановили та затримали жителя Тростянецької територіальної громади, який обікрав місцевий торговельний заклад. За такий злочин правопорушнику загрожує до 8 років позбавлення волі.

До поліції з повідомленням про злочин звернулася власниця магазину. Жінка розповіла, що невідома особа проникла до приміщення її магазину, звідки викрала гроші.

За словами начальника Відділення поліції № 2 Гайсинського районного управління поліції Віталія Деркача, в ході проведення розшукових заходів та під час перегляду відео з камери відеоспостереження поліцейські встановили особу, причетну до вчинення злочину. Ним виявився 31–річний місцевий житель. Чоловік раніше судимий за майнові злочини.

У вчиненому зловмисник зізнався та повідомив, що частину грошей він витратив на власні потреби.

Правопорушник затриманий та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

За цим фактом слідством відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення чоловікові про підозру та обрання йому запобіжного заходу. Розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Вінницької області