Поліція затримала розбійника, який з молотком напав на подружжя у Гайсинському районі Вінниччини

24 серпня вранці зловмисник через вікно проник до будинку потерпілих, почав їм погрожувати й вимагати гроші. Отримавши відмову, нападник знайшов у будинку молоток і почав ним бити жінку та чоловіка. Після нападу зловмисник відібрав у подружжя мобільні телефони та втік.

За словами начальника Відділення поліції № 2 Миколи Нєдова, до поліції з повідомленням про злочин звернувся житель села Нова Ободівка. Чоловік розповів, що вранці прийшов провідати своїх сусідів, які проживають одиноко. Від потерпілих заявник почув про розбійний напад на них, який скоїв їхній односелець. Поліцейські оперативно встановили місце перебування нападника та затримали його на одній із вулиць населеного пункту.

Попередньо слідчі встановили, що затриманий прийшов до будинку потерпілих знаючи, що вони вдома самі. Він розбив вікно та проник до однієї з кімнат.

Погрожуючи розправою 58-річному чоловіку та 62-річній жінці, зловмисник почав вимагати у них гроші. Відповідь потерпілих, що заощаджень немає, розлютила чоловіка і він почав їх бити молотком. Коли на територію подвір’я прийшов сусід, зловмисник забрав у людей два телефони та втік через інше вікно.

25-річного чоловіка поліцейські уже затримували 20 серпня за вчинення крадіжки та пограбування. Слідчі повідомили йому про підозру і суд обрав для нього запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт. Також у поліції є докази причетності затриманого ще до 2 крадіжок.

Потерпілим надана медична допомога, загрози їх життю немає.

Наразі розбійник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, незабаром йому повідомлять про підозру.

Слідчі клопотатимуть в суді про обрання йому запобіжного заходу у вигляді взяття під варту на період досудового розслідування.

За вчинення особливо тяжкого злочину, передбаченого ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій), затриманому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Вінницької області