Поліція затримала водія, який в Ізмаїлі наїхав на малолітню дівчинку

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за ч.2 ст. 286-1 Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання про оголошення йому підозри у порушенні правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, що спричинило потерпілому тяжке тілесне ушкодження.

В рамках кримінального провадження планується призначити низку судових експертиз, зокрема: судово-медичної та авто-технічної.

Керманичу загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до восьми років.

Нагадаємо: аварія сталася вчора, 30 жовтня, в м. Ізмаїл на проспекті Незалежності.

Відділ комунікації поліції Одещини