Поліція затримала водія, який в Ізмаїлі наїхав на малолітню дівчинку

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До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за ч.2 ст. 286-1 Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання про оголошення йому підозри у  порушенні правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, що спричинило потерпілому  тяжке тілесне ушкодження.

поліцейські встановлюють обставини дтп, в результаті якої постраждала дев’ятирічна дівчинка

В рамках кримінального провадження планується призначити  низку судових експертиз, зокрема: судово-медичної та авто-технічної.

Керманичу загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до восьми років.

Нагадаємо: аварія сталася вчора, 30 жовтня, в м. Ізмаїл на проспекті Незалежності.

Відділ комунікації поліції Одещини

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