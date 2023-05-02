Поліція затримала жителя Полтавщини за умисне вбивство односельця

До відділення №3 (смт Велика Багачка) Миргородського райвідділу поліції 29 квітня, близько 7-ї години, надійшла інформація від місцевого жителя про виявлене тіло людини на березі ставка неподалік села Матяшівка, Миргородського району. Поліція розпочала розслідування умисного вбивства.

Юрій Ігнатченко, старший слідчий слідчого відділу Миргородського райвідділу поліції, зазначив:

«Отримавши інформацію про виявлене тіло людини, на місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції. Під час проведення оперативно-розшукових та слідчих дій нами попередньо встановлено, що 29 квітня, близько 1-ї години ночі, на березі ставка, розташованого неподалік села Матяшівка, Гоголівської територіальної громади, між двома чоловіками, 1985 та 1976 років народження, виник конфлікт. Під час сварки 38-річний місцевий мешканець спричинив 46-річному односельцю тілесні ушкодження, від яких останній помер. Наразі фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні злочину та обрано судом запобіжний захід – тримання під вартою».

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Миргородської окружної прокуратури, розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Обставини та мотиви злочину з’ясовує слідство.

У разі визнання вини судом фігуранту загрожує від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції в Полтавській області

(За інформацією Миргородського райвідділу поліції)