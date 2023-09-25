Поліція затримала жителя Житомирщини, який з гранатою в руках тероризував родину

На вихідних у Коростишівській громаді поліцейські проводили спецоперацію: розшукували 46-річного чоловіка з боєприпасом. Перед тим, як піти з дому, він погрожував вбивством дружині. Крім того, за його місцем проживання правоохоронці виявили ще кілька небезпечних предметів.

Увечері 23 вересня до поліції надійшло повідомлення про домашнє насильство. Його опрацьовували інспектори сектору реагування патрульної поліції відділу №2 (м. Коростишів) Житомирського РУП.

48-річна жінка розповіла, що потерпала від образ нетверезого чоловіка. Коли він дізнався, що про чергову сварку повідомили до поліції – розлютився. Чоловік взяв до рук бойову гранату та, висловивши погрози дружині, втік у невідомому напрямку.

Працівники слідчо-оперативної групи провели невідкладний обшук у гаражі, де чоловік ймовірно зберігав боєприпас. Там виявили два корпуси гранат Ф-1 та три підривачі. Усе це вилучили та направили для проведення відповідних експертних досліджень.

– Отримавши інформацію про те, що чоловік може бути озброєним, негайно було прийнято рішення про проведення спеціальних оперативних заходів у Коростишівській громаді, – розповідає заступник начальника місцевого відділу поліції Богдан Булій. – До пошуків правопорушника також долучилися спецпризначенці роти поліції особливого призначення та вибухотехніки ГУНП в області.

Уранці поліцейські розшукали втікача. Чоловік визнав свою провину в учиненому та розповів, що, злякавшись покарання, вирішив перечекати ніч у полі неподалік міста. Граната, яку взяв із собою, випала з рук, коли він перечепився через відбійник неподалік автотраси. Поліцейські встановили місцезнаходження боєприпаса та вилучили його. За висновками експертів – це корпус гранати РГД-5 з підривачем.

Відтак слідчі затримали чоловіка у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) КПК України. Нині вирішується питання про оголошення йому підозри в учиненому та обрання запобіжного заходу. Також у ході досудового розслідування встановлюється походження боєприпасів.

Діяння чоловіка кваліфіковано за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 1 ст. 129 (Погроза вбивством) КК України. За вчинене йому загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Поліцейські вкотре нагадують, що бойова зброя та боєприпаси не призначенні для зберігання вдома, їм не місце на мирних територіях. Незаконне поводження з такими предметами є кримінально караним діянням.

Про виявлення зброї, боєприпасів, вибухових речовин необхідно одразу повідомляти до правоохоронних органів. Це дозволить уникнути покарання та врятувати від небезпеки себе й оточуючих, допомогти запобігти кримінальним діянням та трагічним випадкам.

Житомирське районне управління поліції