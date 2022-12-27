Поліція затримала зловмисника, яки обкрадав магазини на столичній Оболоні

Встановлено причетність чоловіка до трьох епізодів крадіжок на території району. Фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі.

До поліції Києва надійшло повідомлення про крадіжку продуктів з місцевого магазину на Оболоні. Для документування події на місце прибула слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції.

Відпрацьовуючи інформацію про злочин, оперативники сектору кримінальної поліції опитали заявницю та переглянули записи з камер відеоспостереження. На проспекті Рокосовського поліцейські виявили чоловіка, який, ймовірно, причетний до крадіжки.

Правоохоронці доставили місцевого мешканця, 1985 року народження, до відділу поліції. У подальшому співробітники поліції встановили причетність чоловіка ще до двох аналогічних злочинів.

З’ясувалось, що зловмисник вночі розбив скло вхідних дверей, проник у приміщення магазину та вкрав товар. У інших двох випадках правопорушник зайшов до магазину, взяв непомітно товар з полиці та вийшов. Фігурант викрав на понад 10 000 гривень продуктів харчування та алкоголю.

Слідчі Оболонського управління поліції за процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури міста Києва повідомили раніше судимому за крадіжки та шахрайство чоловіку про підозру у скоєнні кримінального злочину передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, у великих розмірах вчинена в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва