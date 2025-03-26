Поліція затримала зловмисника, який розстріляв чоловіка в Оболонському районі столиці

Унаслідок події поранення отримав місцевий житель. Його госпіталізовано до лікарняного закладу у тяжкому стані.

Сьогодні, 26 березня, о 14:35 до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Йорданській невідомий здійснив декілька пострілів у місцевого мешканця та з місця події втік. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група, оперативні працівники та кінолог зі службовою собакою.

За вказаною адресою правоохоронці виявили 48-річного потерпілого з пораненнями голови, якого медики у тяжкому стані забрали до лікарняного закладу. Під час огляду місця події правоохоронці виявили стріляні гільзи.

У місті було введено спеціальну поліцейську операцію та на пошуки зловмисника орієнтували усі наряди поліції. У результаті проведених заходів поліцейські виявили автомобіль нападника та затримали стрілка. Ним виявися виявився 52-річний киянин, з ним наразі тривають слідчі дії.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Мотиви та всі обставини події наразі з’ясовуються.

Відділ комунікації поліції Києва

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