Поліція затримала зловмисника, який у а нетверезому вигляді убив немовля

21 серпня оперативники карного розшуку обласного главку поліції спільно з поліцейськими Відділення поліції № 1 Жмеринського районного відділу поліції на місці злочину затримали 39-річного жителя Бару, який будучи на підпитку, наніс численні тілесні ушкодження 2-місячній дівчинці. Від отриманих травм дитина померла на місці події. Зловмисник затриманий та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Близько 01.00 на спецлінію поліції «102» надійшло повідомлення від мешканця Копайгородської територіальної громади про те, що у будинку сусідів на підлозі він виявив тіло 2-місячного немовляти без ознак життя.

За викликом відразу прибула слідчо-оперативна група поліції, слідчі та оперативники карного розшуку обласного главку поліції.

Як розповів керівник Відділення поліції № 1 Жмеринського районного відділу поліції Олександр Клименко, на під час проведення першочергових слідчих дій та на підставі зібраних речових доказів на місці події, поліцейські встановили особу, причетну до вчинення особливо тяжкого злочину. Ним виявився 39-річний мешканець м. Бар.

Поліцейські з’ясували, що цього дня родина святкувала хрещення дитини. Після застілля, коли гості пішли по домівках, зловмисник почув плач немовляти. Аби заспокоїти дівчинку підозрюваний, перебуваючи в стані сильного алкогольного сп’яніння, взяв її на руки. Не встоявши на ногах, чоловік разом з дівчинкою впав на підлогу. В результаті падіння потерпіла отримала множинні тілесні ушкодження та померла на місці події.

Затриманий раніше притягувався до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства.

У родині на вихованні перебуває ще четверо неповнолітніх дітей.

Наразі зловмисник затриманий в процесуальному порядку та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за п.2 ч.2 ст. 115 ККУ (Умисне вбивство малолітньої дитини). За такий злочин передбачено покарання у вигляді довічного ув’язнення.

Слідством вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Вінницької області