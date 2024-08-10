Поліція затримала зловмисника, який в м. Іллінці на Вінниччині пошкодив понад 70 могил цивільних і військових

Повідомлення про наругу до поліції надійшло вранці 9 серпня від відвідувачів кладовища. На місці події працівники поліції провели комплекс оперативних заходів та встановили особу, причетну до злочину. 37-річного правопорушника розшукали та затримали в місцевому парку впродовж години.

Встановлено, що зловмисник пошкодив понад 70 місць поховань, як цивільних, так і військових. Він ламав надгробні плити, хрести, розбивав рамки з фото похованих, зривав прапори та флагштоки.

Пояснити мотиви вчинку чоловік не зміг, він стверджує що не пам’ятає що сталось, оскільки був в стані сп’яніння.

Процесуальне керівництво досудового розслідування здійснює Немирівська окружна прокуратура.

Слідчими буде призначено ряд експертиз, у тому числі судово-психіатричну, яка має визначити його осудність.

За цим фактом розслідується провадження за ч. 3 ст. 297 (Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України.

За такий злочин передбачено покарання до семи років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Вінницької області