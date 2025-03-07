Поліція затримала зухвалих розбійників, які, погрожуючи гранатою, пограбували квартиру киян

Зловмисники спочатку побили власників помешкання, а потім, демонструючи боєприпас, відібрали мобільні телефони та гроші. Поліцейські затримали всіх учасників нападу й вилучили речові докази. Їм загрожує до 15 років за ґратами з конфіскацією майна.

До поліції Києва на спецлінію 102 звернулася місцева 18-річна дівчина, яка повідомила, що до її квартири в Солом’янському районі вдерлися невідомі. Зловмисники побили її матір і вітчима, а в подальшому один із чоловіків дістав гранату та погрожував її підірвати. Після цього, нападники забрали чотири мобільні телефони, гроші і втекли.

Для розкриття злочину за вказаною адресою оперативно прибули кінологи, співробітники кримінальної поліції та слідчо-оперативна група територіального підрозділу.

Поліцейські проаналізували маршрут пересування спільників і встановили їхнє місце перебування. Вже за кілька годин правоохоронці затримали ділків в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України в орендованій квартирі одного з фігурантів. Правопорушниками виявилися троє чоловіків віком від 17 до 34 років та 38-річна жінка. Усі вони мешканці столиці, які раніше притягувалися до кримінальної відповідальності за майнові злочини.

Під час невідкладного обшуку слідчі вилучили речові докази – мобільні телефони потерпілих, гранату, а також пакунки з психотропною речовиною МДМА.

Слідчі Солом’янського управління поліції за процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури повідомили затриманим про підозру за ч. 4 ст. 187 КК України – розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану. Крім того, 29-річному учаснику злочину додатково інкримінують ч. 1 ст. 263 КК України – незаконне поводження з бойовими припасами, а 17-річному – ч. 2 ст. 309 КК України – незаконне зберігання наркотичних засобів без мети збуту.

За клопотанням слідчих суд взяв всіх чотирьох фігурантів під варту без права внесення застави. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Також триває перевірка їх причетності до інших злочинів у столиці.

Відділ комунікації поліції Києва